Аннулирование старого закордонного паспорта — что нужно знать

Когда лицо меняет загранпаспорт — важно знать об аннулировании старого документа.

Паспортный сервис Луцка разъяснил вопрос аннулирования старого загранпаспорта.

«Аннулирование заграничного паспорта происходит путем пробивания двух или более отверстий в машиносчитываемой зоне во время оформления нового документа», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули:

Если в старом паспорте есть действующие визы или отметка о временном проживании, по заявлению лица его могут не изымать;

Старый паспорт вернут лицу на руки с аннулирующими отверстиями.

«Рекомендация: сообщите инспектору о наличии действующих виз или разрешений на проживание во время оформления нового паспорта», — добавили в паспортном сервисе.

