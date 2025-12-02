  1. В Украине

Аннулирование старого закордонного паспорта — что нужно знать

11:36, 2 декабря 2025
Когда лицо меняет загранпаспорт — важно знать об аннулировании старого документа.
Аннулирование старого закордонного паспорта — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паспортный сервис Луцка разъяснил вопрос аннулирования старого загранпаспорта.

«Аннулирование заграничного паспорта происходит путем пробивания двух или более отверстий в машиносчитываемой зоне во время оформления нового документа», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули:

  • Если в старом паспорте есть действующие визы или отметка о временном проживании, по заявлению лица его могут не изымать;
  • Старый паспорт вернут лицу на руки с аннулирующими отверстиями.

«Рекомендация: сообщите инспектору о наличии действующих виз или разрешений на проживание во время оформления нового паспорта», — добавили в паспортном сервисе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]