Аннулирование старого закордонного паспорта — что нужно знать
11:36, 2 декабря 2025
Когда лицо меняет загранпаспорт — важно знать об аннулировании старого документа.
Паспортный сервис Луцка разъяснил вопрос аннулирования старого загранпаспорта.
«Аннулирование заграничного паспорта происходит путем пробивания двух или более отверстий в машиносчитываемой зоне во время оформления нового документа», — говорится в заявлении.
Также там подчеркнули:
- Если в старом паспорте есть действующие визы или отметка о временном проживании, по заявлению лица его могут не изымать;
- Старый паспорт вернут лицу на руки с аннулирующими отверстиями.
«Рекомендация: сообщите инспектору о наличии действующих виз или разрешений на проживание во время оформления нового паспорта», — добавили в паспортном сервисе.
