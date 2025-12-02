Анулювання старого закордонного паспорта — що треба знати

Коли особа змінює закордонний паспорт – важливо знати про анулювання старого документа.

Паспортний сервіс Луцьк роз’яснив питання анулювання старого закордонного паспорта.

«Анулювання закордонного паспорта відбувається пробиттям двох або більше отворів у машинозчитуваній зоні під час оформлення нового документа», - йдеться у заяві.

Також там підкреслили:

Якщо в старому паспорті є дійсні візи або відмітка про тимчасове проживання, за заявою особи його можуть не вилучати;

Старий паспорт повернуть особі на руки з анулюючими отворами.

«Рекомендація: повідомте інспектора про наявність дійсних віз або дозволів на проживання під час оформлення нового паспорта», - додали у паспортному сервісі.

