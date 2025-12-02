Анулювання старого закордонного паспорта — що треба знати
11:36, 2 грудня 2025
Коли особа змінює закордонний паспорт – важливо знати про анулювання старого документа.
Паспортний сервіс Луцьк роз’яснив питання анулювання старого закордонного паспорта.
«Анулювання закордонного паспорта відбувається пробиттям двох або більше отворів у машинозчитуваній зоні під час оформлення нового документа», - йдеться у заяві.
Також там підкреслили:
- Якщо в старому паспорті є дійсні візи або відмітка про тимчасове проживання, за заявою особи його можуть не вилучати;
- Старий паспорт повернуть особі на руки з анулюючими отворами.
«Рекомендація: повідомте інспектора про наявність дійсних віз або дозволів на проживання під час оформлення нового паспорта», - додали у паспортному сервісі.
