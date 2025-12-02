С 1 декабря в пилотном режиме заработал механизм страхования военных рисков

Право на получение компенсации будут иметь только предприятия, которые являются участниками программы на момент повреждения имущества из-за вооруженной агрессии России.

С 1 декабря вступил в силу «Порядок предоставления частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков», утвержденный постановлением КМУ от 28 ноября 2025 года №1541. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

С 1 декабря программа работает в пилотном режиме — это период консультаций, когда предприятия могут разобраться с процедурой, подготовить документы для регистрации в программе.

«Мы запускаем механизм, который дает бизнесу понятную и предсказуемую модель действий: застраховать имущество через участие в программе — и иметь гарантию компенсации, если предприятие пострадает. Пилотный режим в декабре нужен, чтобы каждый предприниматель мог подготовить необходимые документы и с 1 января присоединиться к программе», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Основные положения механизма страхования военных рисков:

Право на получение компенсации будут иметь только предприятия, которые являются участниками программы на момент повреждения имущества из-за вооруженной агрессии России.

Участие в программе является добровольным и предусматривает уплату разового взноса:

для предприятий в прифронтовых регионах — 0,5% от общей суммы вероятного убытка за повреждение/уничтожение всего имущества, заявленного к участию в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества;

для предприятий, которые заключают договор страхования со страховыми компаниями по всей территории Украины — 5 000 грн.

Компенсацию можно будет получить за имущество, которое было уничтожено или повреждено после первого числа месяца, наступившего после вступления в силу постановления №1541, то есть после 1 января 2026 года, когда начнут действовать законодательные изменения, принятые ВРУ.

Заявитель должен соответствовать требованиям программы: быть резидентом Украины, не иметь налоговой задолженности и нарушений порядка получения государственной помощи, не быть связанным с государством-агрессором.

Прямая компенсация убытков для предприятий в прифронтовых регионах

Компенсация предоставляется бизнесу, имущество которого расположено на территориях повышенного риска (Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, за исключением оккупированных территорий).

Максимальная сумма компенсации составляет до 10 млн грн (с учетом связанных лиц), но не больше суммы фактически подтвержденных убытков. Если бизнес получал гранты или государственную помощь — компенсация уменьшается на соответствующую сумму.

Чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество, необходимо:

Внести имущество в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Подать в Агентство заявление о предоставлении компенсации.

К заявлению добавить: документы, подтверждающие право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фото повреждений (при наличии), акт обследования, отчет о техническом состоянии, доказательства уничтожения/повреждения (акты/справки ГСЧС, национальной полиции и т. д.), техпаспорт, акт и отчет об оценке имущества, документы на подписанта.

В течение 30 дней получить компенсацию.

Компенсация части страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины

Предприятия могут получить компенсацию части страховой премии по договорам страхования, заключенным со страховыми компаниями.

Государство компенсирует часть страхового тарифа, превышающего 1%, в сумме до 1 млн грн по каждому договору. Например, если тариф полиса страхования военных рисков составляет 6%, государство компенсирует разницу — 5%, но в сумме, не превышающей 1 млн грн.

Чтобы получить частичную компенсацию страхового платежа, необходимо:

Выбрать страховую компанию, заключить с ней договор и уплатить страховую премию.

Подать в ЭКА заявление о выплате компенсации страховой премии вместе с пакетом документов.

В течение 30 дней получить компенсацию.

