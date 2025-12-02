З 1 грудня в пілотному режимі запрацював механізм страхування воєнних ризиків

Право на отримання компенсації будуть мати лише підприємства, які є учасниками програми на момент пошкодження майна через збройну агресію Росії.

Фото: finclub.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 грудня набрав чинності «Порядок надання часткової компенсації вартості майна субʼєктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків», затверджений постановою КМУ від 28 листопада 2025 року №1541. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

З 1 грудня програма працює в пілотному режимі – це період консультацій, коли підприємства можуть розібратися з процедурою, підготувати документи для реєстрації в програмі.

«Ми запускаємо механізм, який дає бізнесу зрозумілу й передбачувану модель дій: застрахувати майно через участь в програмі – і мати гарантію компенсації, якщо підприємство постраждає. Пілотний режим в грудні потрібен, щоб кожен підприємець міг підготувати необхідні документи і з 1 січня приєднатись до програми», - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Основні положення механізму страхування воєнних ризиків:

Право на отримання компенсації будуть мати лише підприємства, які є учасниками програми на момент пошкодження майна через збройну агресію Росії.

Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску:

для підприємств у прифронтових регіонах - 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна.

для підприємств, які укладають договір страхування зі страховими компаніями по всій території України - 5 000 грн.

Компенсацію можна буде отримати за майно, яке було знищене або пошкоджене після першого числа місяця, що настав після набрання чинності постановою № 1541, тобто після 1 січня 2026 року, коли почнуть діяти законодавчі зміни, прийняті ВРУ.

Заявник має відповідати вимогам програми: бути резидентом України, не мати податкової заборгованості та порушень порядку отримання державної допомоги, не бути пов’язаним з державою-агресором.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах

Компенсація надається бізнесу, майно якого розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, за виключенням окупованих територій).

Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн (з урахуванням пов’язаних осіб), але не більше суми фактично підтверджених збитків. Якщо бізнес отримував гранти або державну допомогу - компенсація зменшується на відповідну суму.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:

Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Подати до Агентства заяву про надання компенсації.

До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта.

Протягом 30 днів отримати компенсацію.

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території Україні

Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування, укладеними зі страховими компаніями.

Держава компенсує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса страхування воєнних ризиків складає 6%, держава компенсує різницю - 5%, але в сумі, що не перевищує 1 млн грн.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу необхідно:

Обрати страхову компанію, укласти з нею договір і сплатити страхову премію.

Подати до ЕКА заяву про виплату компенсації страхової премії разом з пакетом документів.

Протягом 30 днів отримати компенсацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.