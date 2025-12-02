  1. В Украине

Минобороны формирует заказ на одежду для военных на 2026 год: поставщиков ждут изменения

13:54, 2 декабря 2025
ДОТ обнародовал первые позиции номенклатуры.
Минобороны формирует заказ на одежду для военных на 2026 год: поставщиков ждут изменения
Фото: Общественное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны переходит к модели заблаговременного планирования и контрактования поставок вещевого имущества — «Государственный оператор тыла» (ДОТ) уже публикует первые объявления о потребностях на 2026 год. Такой подход должен обеспечить своевременные поставки формы, обуви и средств индивидуальной защиты для военнослужащих без задержек.

Что будут закупать в 2026 году

ДОТ обнародовал первые позиции номенклатуры, среди которых:

  • головные уборы и костюмы (летние и зимние),
  • боевые рубашки, панамы, нательное белье,
  • обувь — кроссовки и ботинки,
  • средства индивидуальной защиты — модульные бронежилеты и баллистические шлемы,
  • огнезащитные комбинезоны, спальники, разгрузочные ремни и другое снаряжение.

Часть продукции будет закупаться в двух камуфляжных рисунках — ММ-14 и ММ-25, в зависимости от назначения.

Поставки по заключенным контрактам будут осуществляться на протяжении всего 2026 года, а новые объявления по вещевому обеспечению Минобороны будет публиковать в течение ближайших двух месяцев.

Что изменится для поставщиков с 2026 года

Минобороны обновило Техническую спецификацию и проект государственного контракта. Среди ключевых нововведений:

  • усовершенствованная процедура приемки товара;
  • уменьшение штрафных санкций;
  • больше времени на уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
  • возможность использования цифровой системы ИКС DOT-Chain;
  • новые санкции в случае нарушения сроков замены некачественного товара или возмещения его стоимости;
  • установленные сроки для замены и компенсации стоимости некачественной продукции;
  • санкции за пользование средствами и за невозврат остатка неиспользованной предоплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]