Минобороны формирует заказ на одежду для военных на 2026 год: поставщиков ждут изменения

Министерство обороны переходит к модели заблаговременного планирования и контрактования поставок вещевого имущества — «Государственный оператор тыла» (ДОТ) уже публикует первые объявления о потребностях на 2026 год. Такой подход должен обеспечить своевременные поставки формы, обуви и средств индивидуальной защиты для военнослужащих без задержек.

Что будут закупать в 2026 году

ДОТ обнародовал первые позиции номенклатуры, среди которых:

головные уборы и костюмы (летние и зимние),

боевые рубашки, панамы, нательное белье,

обувь — кроссовки и ботинки,

средства индивидуальной защиты — модульные бронежилеты и баллистические шлемы,

огнезащитные комбинезоны, спальники, разгрузочные ремни и другое снаряжение.

Часть продукции будет закупаться в двух камуфляжных рисунках — ММ-14 и ММ-25, в зависимости от назначения.

Поставки по заключенным контрактам будут осуществляться на протяжении всего 2026 года, а новые объявления по вещевому обеспечению Минобороны будет публиковать в течение ближайших двух месяцев.

Что изменится для поставщиков с 2026 года

Минобороны обновило Техническую спецификацию и проект государственного контракта. Среди ключевых нововведений:

усовершенствованная процедура приемки товара;

уменьшение штрафных санкций;

больше времени на уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

возможность использования цифровой системы ИКС DOT-Chain;

новые санкции в случае нарушения сроков замены некачественного товара или возмещения его стоимости;

установленные сроки для замены и компенсации стоимости некачественной продукции;

санкции за пользование средствами и за невозврат остатка неиспользованной предоплаты.

