Минобороны формирует заказ на одежду для военных на 2026 год: поставщиков ждут изменения
Министерство обороны переходит к модели заблаговременного планирования и контрактования поставок вещевого имущества — «Государственный оператор тыла» (ДОТ) уже публикует первые объявления о потребностях на 2026 год. Такой подход должен обеспечить своевременные поставки формы, обуви и средств индивидуальной защиты для военнослужащих без задержек.
Что будут закупать в 2026 году
ДОТ обнародовал первые позиции номенклатуры, среди которых:
- головные уборы и костюмы (летние и зимние),
- боевые рубашки, панамы, нательное белье,
- обувь — кроссовки и ботинки,
- средства индивидуальной защиты — модульные бронежилеты и баллистические шлемы,
- огнезащитные комбинезоны, спальники, разгрузочные ремни и другое снаряжение.
Часть продукции будет закупаться в двух камуфляжных рисунках — ММ-14 и ММ-25, в зависимости от назначения.
Поставки по заключенным контрактам будут осуществляться на протяжении всего 2026 года, а новые объявления по вещевому обеспечению Минобороны будет публиковать в течение ближайших двух месяцев.
Что изменится для поставщиков с 2026 года
Минобороны обновило Техническую спецификацию и проект государственного контракта. Среди ключевых нововведений:
- усовершенствованная процедура приемки товара;
- уменьшение штрафных санкций;
- больше времени на уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
- возможность использования цифровой системы ИКС DOT-Chain;
- новые санкции в случае нарушения сроков замены некачественного товара или возмещения его стоимости;
- установленные сроки для замены и компенсации стоимости некачественной продукции;
- санкции за пользование средствами и за невозврат остатка неиспользованной предоплаты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.