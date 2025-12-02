  1. В Україні

Міноборони формує замовлення на одяг для військових на 2026 рік: на постачальників чекають зміни

13:54, 2 грудня 2025
ДОТ оприлюднив перші позиції номенклатури.
Міноборони формує замовлення на одяг для військових на 2026 рік: на постачальників чекають зміни
Фото: Суспільне
Міністерство оборони переходить до моделі завчасного планування та контрактування поставок речового майна — «Державний оператор тилу» (ДОТ) уже публікує перші оголошення щодо потреб на 2026 рік. Такий підхід має забезпечити своєчасні поставки форми, взуття та засобів індивідуального захисту для військовослужбовців без затримок.

Що закуповуватимуть у 2026 році

ДОТ оприлюднив перші позиції номенклатури, серед яких:

  • головні убори та костюми (літні й зимові),
  • бойові сорочки, панами, натільна білизна,
  • взуття — кросівки та черевики,
  • засоби індивідуального захисту — модульні бронежилети та балістичні шоломи,
  • вогнезахисні комбінезони, спальники, розвантажувальні ремені та інше спорядження.

Частина продукції закуповуватиметься у двох камуфляжних малюнках — ММ-14 і ММ-25, залежно від призначення.

Поставки за укладеними контрактами триватимуть упродовж всього 2026 року, а нові оголошення щодо речового забезпечення Міноборони публікуватиме впродовж найближчих двох місяців.

Що зміниться для постачальників з 2026 року

Міноборони оновило Технічну специфікацію та проєкт державного контракту. Серед ключових новацій:

  • удосконалена процедура приймання товару;
  • зменшення штрафних санкцій;
  • більше часу на повідомлення про обставини непереборної сили;
  • можливість використання цифрової системи ІКС DOT-Chain;
  • нові санкції у разі порушення строків заміни неякісного товару або відшкодування його вартості;
  • встановлені строки для заміни та компенсації вартості неякісної продукції;
  • санкції за користування коштами та неповернення залишку попередньої оплати.

