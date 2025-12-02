НКРЭКУ изменила правила прекращения электроснабжения: что изменилось с декабря

Какие изменения произошли в отключении электроэнергии у бытовых потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление 1673 о внесении изменений в пункт 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии. Документ существенно влияет на правила отключения электроэнергии

Что именно изменяется

Новый порядок действий в случае судебных споров

В частности, абзац четвертый изложить в следующей редакции:

на период рассмотрения судом дела по вопросам нарушения потребителем этих Правил и/или условий договоров, прекращение электроснабжения объекта такого потребителя, связанное с обжалуемым фактом нарушения, не осуществляется при условии предоставления потребителем стороне-инициатору прекращения электроснабжения до дня отключения его объекта соответствующего судебного определения об открытии производства по делу. Открытие производства по делу после факта отключения потребителя является основанием для восстановления электроснабжения.

Исключение для непотребительских (небытовых) потребителей с долгами

В то же время положения четвертого абзаца этого пункта не распространяются на небытового потребителя, если прекращение электроснабжения его объекта связано с фактом задолженности небытового потребителя перед электроснабжающей организацией по договору о поставке электрической энергии потребителю, договору о поставке электрической энергии поставщиком универсальных услуг, договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» и/или по договору о реструктуризации задолженности.

Когда вступит в силу

Постановление вступает в силу 1 декабря 2025 года.

