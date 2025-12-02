  1. В Украине

НКРЭКУ изменила правила прекращения электроснабжения: что изменилось с декабря

12:06, 2 декабря 2025
Какие изменения произошли в отключении электроэнергии у бытовых потребителей.
НКРЭКУ изменила правила прекращения электроснабжения: что изменилось с декабря
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление 1673 о внесении изменений в пункт 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии. Документ существенно влияет на правила отключения электроэнергии

Что именно изменяется

Новый порядок действий в случае судебных споров

В частности, абзац четвертый изложить в следующей редакции:

на период рассмотрения судом дела по вопросам нарушения потребителем этих Правил и/или условий договоров, прекращение электроснабжения объекта такого потребителя, связанное с обжалуемым фактом нарушения, не осуществляется при условии предоставления потребителем стороне-инициатору прекращения электроснабжения до дня отключения его объекта соответствующего судебного определения об открытии производства по делу. Открытие производства по делу после факта отключения потребителя является основанием для восстановления электроснабжения.

Исключение для непотребительских (небытовых) потребителей с долгами

В то же время положения четвертого абзаца этого пункта не распространяются на небытового потребителя, если прекращение электроснабжения его объекта связано с фактом задолженности небытового потребителя перед электроснабжающей организацией по договору о поставке электрической энергии потребителю, договору о поставке электрической энергии поставщиком универсальных услуг, договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» и/или по договору о реструктуризации задолженности.

Когда вступит в силу

Постановление вступает в силу 1 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]