НКРЕКП змінила правила припинення електропостачання: що змінилося з грудня

12:06, 2 грудня 2025
Які зміни відбулися у відключенні електроенергії в побутових споживачів.
Фото: Getty Images
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову 1673 про внесення змін до пункту 7.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії. Документ суттєво впливає на правила відключення електроенергії

Що саме змінюється

Новий порядок дій у разі судових спорів

Зокрема, абзац четвертий виклали в такій редакції:

на період розгляду судом справи з питань порушення споживачем цих Правил та/або умов договорів, припинення електроживлення об’єкта такого споживача, пов’язане з оскаржуваним фактом порушення, не здійснюється за умови надання споживачем стороні-ініціатору припинення електроживлення до дня відключення його об’єкта відповідної ухвали суду про відкриття провадження у справі. Відкриття провадження у справі після факту відключення споживача є підставою для відновлення електроживлення.

Виняток для непобутових споживачів із боргами

Водночас положення абзацу четвертого цього пункту не поширюються на непобутового споживача, якщо припинення електроживлення його об’єкта пов’язане з фактом заборгованості непобутового споживача перед електропостачальником за договором про постачання електричної енергії споживачу, договором про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договором про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» та/або за договором про реструктуризацію заборгованості.

Коли набуде чинності

Постанова вступає в силу 1 грудня 2025 року.

