  1. В Украине

Кабмин утвердил единый стандарт киберзащиты для государственных органов

14:30, 2 декабря 2025
Документ усиливает контроль доступа, требования к регистрации действий в системах и проверке целостности средств защиты.
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров утвердил новую редакцию постановления № 373, которая устанавливает обновленные минимальные требования к защите информации и является обязательным стандартом безопасности для всех органов государственной власти, госпредприятий и учреждений. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Отмечается, что принятие постановления является шагом к практической реализации Закона № 4336-IX и построению системной модели защиты государственных информационных ресурсов.

▪️ Обновленные требования регулируют защиту открытой, конфиденциальной и служебной информации, а также информации, составляющей государственную тайну.

▪️ Документ усиливает контроль доступа, требования к регистрации действий в системах и проверке целостности средств защиты.

▪️ Внедрены современные подходы к электронной идентификации и использованию сертифицированных средств технической и криптографической защиты.

▪️ Постановление закрепляет риск-ориентированный подход: владельцы и распорядители систем обязаны постоянно управлять киберрисками, ежегодно обновлять план защиты и оценивать состояние безопасности.

▪️ Предусмотрен порядок реагирования на киберинциденты и требования к защищенным каналам передачи данных и др.

госслужащие Кабинет Министров Украины органы государственной власти

