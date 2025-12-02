Кабмін затвердив єдиний стандарт кіберзахисту для державних органів

Документ посилює контроль доступу, вимоги до реєстрації дій у системах та перевірки цілісності засобів захисту.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію постанови № 373, яка встановлює оновлені мінімальні вимоги до захисту інформації та є обов’язковим стандартом з безпеки для всіх органів державної влади, держпідприємств та установ. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що ухвалення постанови є кроком до практичної реалізації Закону № 4336-IX та розбудови системної моделі захисту державних інформаційних ресурсів.

▪️ Оновлені вимоги регулюють захист відкритої, конфіденційної та службової інформації, а також інформації, що становить державну таємницю.

▪️ Документ посилює контроль доступу, вимоги до реєстрації дій у системах та перевірки цілісності засобів захисту.

▪️ Запроваджено сучасні підходи до електронної ідентифікації та використання сертифікованих засобів технічного й криптографічного захисту.

▪️ Постанова закріплює ризик-орієнтований підхід: власники та розпорядники систем зобов’язані постійно управляти кіберризиками, щорічно оновлювати план захисту та оцінювати стан безпеки.

▪️ Передбачено порядок реагування на кіберінциденти та вимоги до захищених каналів передачі даних тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.