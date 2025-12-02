В Украине запустили электронный реестр косметики – производителей обязали подавать данные

Украина запустила электронную систему нотификации косметической продукции.

В Украине заработала Система электронной нотификации косметической продукции – впервые создан единый электронный учет косметики. Ранее централизованной регистрации продуктов (кремов, шампуней, помад и т.д.) не существовало. Как сообщили в Минздраве, теперь производители и импортеры обязаны вносить подробные данные о своей продукции в специальную электронную систему.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич отметила, что система обеспечивает прозрачность, безопасность для потребителей и понятные правила для бизнеса, приближая Украину к европейским стандартам.

Запуск происходит в два этапа. Первый уже стартовал: во время вебинара представили базовые функции системы. На этом этапе можно:

регистрировать ответственное лицо и сотрудников компании;

нотифицировать информацию о косметических продуктах;

фиксировать изменения;

формировать справки о нотифицированной продукции (без раскрытия коммерческой тайны).

В будущем система позволит госорганам быстро предоставлять врачам данные о составе косметики в случае аллергических реакций или других проблем со здоровьем.

