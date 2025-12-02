В Україні запустили електронний реєстр косметики – виробників зобов’язали подавати дані

Україна запустила електронну систему нотифікації косметичної продукції.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запрацювала Система електронної нотифікації косметичної продукції — вперше створено єдиний електронний облік косметики. Раніше централізованої реєстрації продуктів (кремів, шампунів, помад тощо) не існувало. Як повідомили в МОЗ, тепер виробники та імпортери зобов’язані вносити детальні дані про свою продукцію до спеціальної електронної системи.

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич зазначила, що система забезпечує прозорість, безпеку для споживачів та зрозумілі правила для бізнесу, наближаючи Україну до європейських стандартів.

Запуск відбувається у два етапи. Перший вже стартував: під час вебінару представили базові функції системи. На цьому етапі можна:

реєструвати відповідальну особу та працівників компанії;

нотифікувати інформацію про косметичні продукти;

фіксувати зміни;

формувати довідки про нотифіковану продукцію (без розкриття комерційної таємниці).

У майбутньому система дозволить держорганам швидко надавати лікарям дані про склад косметики у разі алергічних реакцій чи інших проблем зі здоров’ям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.