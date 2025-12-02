Минцифры представило обновленные IT-студии: информатику для школьников Украины расширяют

Пилотный запуск состоялся в сентябре 2022 года в 50 школах Украины.

Искусственный интеллект, робототехника, облачные технологии — все это уже стало частью школьных уроков. Министерство цифровой трансформации объявило о масштабировании проекта «Обновленная информатика — IT-студии», благодаря которому современные интерактивные занятия стали доступны учащимся по всей стране.

Что такое IT-студии?

Это готовые цифровые уроки для учеников 1–11 классов, которые позволяют получать актуальные навыки независимо от места пребывания ребенка или формата обучения. Интерактивные материалы, анимированные видео и практические задания заменяют устаревшие бумажные учебники.

Платформа разработана так, чтобы быть удобной для всех:

Ученикам — простой интерфейс, много практики, возможность создавать собственные цифровые продукты — от историй до программ — с мгновенным результатом.

Учителям — готовые сценарии уроков, автоматизированное оценивание, инструменты для отслеживания прогресса класса.

Родителям — отдельный кабинет для просмотра успехов ребенка. Все необходимые материалы уже доступны на платформе.

Какие темы охватывает программа

IT-студии включают ключевые направления цифрового мира:

цифровая грамотность и безопасность в интернете;

вычислительное мышление и программирование;

анализ данных и моделирование;

медиатворчество и искусственный интеллект.

Пилот и результаты

Пилотный запуск состоялся в сентябре 2022 года в 50 школах Украины. Как отмечают в Минцифры, сегодня 95% учителей готовы рекомендовать IT-студии коллегам, подчеркивая, что платформа способна на 70–100% заменить бумажные учебники, что особенно важно для дистанционного обучения.

