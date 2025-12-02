Минцифры представило обновленные IT-студии: информатику для школьников Украины расширяют
Искусственный интеллект, робототехника, облачные технологии — все это уже стало частью школьных уроков. Министерство цифровой трансформации объявило о масштабировании проекта «Обновленная информатика — IT-студии», благодаря которому современные интерактивные занятия стали доступны учащимся по всей стране.
Что такое IT-студии?
Это готовые цифровые уроки для учеников 1–11 классов, которые позволяют получать актуальные навыки независимо от места пребывания ребенка или формата обучения. Интерактивные материалы, анимированные видео и практические задания заменяют устаревшие бумажные учебники.
Платформа разработана так, чтобы быть удобной для всех:
- Ученикам — простой интерфейс, много практики, возможность создавать собственные цифровые продукты — от историй до программ — с мгновенным результатом.
- Учителям — готовые сценарии уроков, автоматизированное оценивание, инструменты для отслеживания прогресса класса.
- Родителям — отдельный кабинет для просмотра успехов ребенка. Все необходимые материалы уже доступны на платформе.
Какие темы охватывает программа
IT-студии включают ключевые направления цифрового мира:
- цифровая грамотность и безопасность в интернете;
- вычислительное мышление и программирование;
- анализ данных и моделирование;
- медиатворчество и искусственный интеллект.
Пилот и результаты
Пилотный запуск состоялся в сентябре 2022 года в 50 школах Украины. Как отмечают в Минцифры, сегодня 95% учителей готовы рекомендовать IT-студии коллегам, подчеркивая, что платформа способна на 70–100% заменить бумажные учебники, что особенно важно для дистанционного обучения.
