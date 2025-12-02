Мінцифри представило оновлені ІТ-студії: інформатику для школярів України розширюють

Пілотний запуск відбувся у вересні 2022 року в 50 школах України.

Штучний інтелект, робототехніка, хмарні технології — усе це вже стало частиною шкільних уроків. Міністерство цифрової трансформації оголосило про масштабування проєкту «Оновлена інформатика — ІТ-студії», завдяки якому сучасні інтерактивні заняття стали доступними для учнів по всій країні.

Що таке ІТ-студії?

Це готові цифрові уроки для учнів 1–11 класів, що дозволяють здобувати актуальні навички незалежно від місця перебування дитини чи формату навчання. Інтерактивні матеріали, анімовані відео й практичні завдання замінюють застарілі паперові підручники.

Платформа розроблена так, щоб бути зручною для всіх:

Учням — простий інтерфейс, багато практики, можливість створювати власні цифрові продукти-від історій до програм, з миттєвим результатом.

Учителям — готові сценарії уроків, автоматизоване оцінювання, інструменти для відстеження прогресу класу.

Батькам — окремий кабінет для перегляду успіхів дитини. Усі необхідні матеріали вже доступні на платформі.

Які теми охоплює програма

ІТ-студії охоплюють найважливіші напрямки цифрового світу:

цифрова грамотність та безпека в інтернеті;

обчислювальне мислення та програмування;

аналіз даних і моделювання;

медіатворчість та штучний інтелект.

Пілот і результати

Пілотний запуск відбувся у вересні 2022 року в 50 школах України. Як кажуть у Мінцифри, сьогодні 95% учителів готові рекомендувати ІТ-студії колегам, зазначаючи, що платформа здатна на 70–100% замінити паперові підручники, що є особливо важливим для дистанційного навчання.

