Украина и Ирландия подписали Дорожную карту партнерства до 2030 года

Премьер-министр Ирландии Микхал Мартин сообщил, что Украина и Ирландия подписали Дорожную карту украинско-ирландского партнерства на период до 2030 года. Соглашение заключено во время визита президента Владимира Зеленского в Дублин.

«Сегодня мы подписали Дорожную карту партнерства между Ирландией и Украиной на период до 2030 года, соглашение об укреплении наших двусторонних отношений, в частности, в таких сферах, как киберустойчивость, сотрудничество в области образования, в частности между университетами и техническими институтами, а также культура. Мы также сосредоточены на том, как мы можем еще больше укрепить экономические связи между нами, включая программы сотрудничества между предприятиями, торговли и инвестиций», - сказал Мартин на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

После переговоров Мартин и Зеленский примут участие в учредительной встрече Ирландско-украинского экономического форума, где украинский президент представит бизнесу Ирландии возможности для торговли и инвестиций в Украине.

