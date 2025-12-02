  1. В Україні
Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства до 2030 року

18:00, 2 грудня 2025
Документ охоплює кіберстійкість, освіту, культуру та економіку.
Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства до 2030 року
Фото: ОП
Прем’єр-міністр Ірландії Мікхал Мартін повідомив, що Україна та Ірландія підписали Дорожню карту українсько-ірландського партнерства на період до 2030 року. Угоду укладено під час візиту президента Володимира Зеленського до Дубліна.

«Сьогодні ми підписали Дорожню карту партнерства між Ірландією та Україною на період до 2030 року, угоду про зміцнення наших двосторонніх відносин, зокрема, в таких сферах, як кіберстійкість, співпраця в галузі освіти, зокрема між університетами та технічними інститутами, а також культура. Ми також зосереджені на тому, як ми можемо ще більше зміцнити економічні зв'язки між нами, включаючи програми співпраці між підприємствами, торгівлі та інвестицій», - сказав Мартін на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

Після переговорів Мартін і Зеленський візьмуть участь в установчій зустрічі Ірландсько-українського економічного форуму, де український президент представить бізнесу Ірландії можливості для торгівлі та інвестицій в Україні.

Україна Ірландія Володимир Зеленський дорожня карта

