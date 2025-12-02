Зеленский назвал три самых чувствительных пункта американского мирного плана

Это территории, замороженные активы РФ и гарантии безопасности.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины самыми сложными вопросами в доработанном американском мирном плане являются территории, замороженные российские активы и гарантии безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Дублине.

«То, что я могу сказать, это то, что наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы, это территории, это о территориях, это о замороженных активах», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что большинство российских активов заморожено в европейских странах, и Украина не может единолично решать их судьбу.

«Эти три темы — самые чувствительные и важные. Наши команды продолжают над ними работать», — подчеркнул Зеленский.

