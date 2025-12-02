  1. В Україні

Зеленський назвав три найчутливіші пункти американського мирного плану

18:18, 2 грудня 2025
Це території, заморожені активи РФ та гарантії безпеки.
Зеленський назвав три найчутливіші пункти американського мирного плану
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України найскладнішими питаннями в доопрацьованому американському мирному плані є території, заморожені російські активи та гарантії безпеки. Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

«Те, що я можу сказати, це те, що найбільш чутливі речі, найскладніші питання, виклики, це території, це про території, це про заморожені активи», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що більшість російських активів заморожено в європейських країнах, і Україна не може одноосібно вирішувати їх долю.

«Ці три теми — найчутливіші й найважливіші. Наші команди продовжують над ними працювати», — підкреслив Зеленський.

