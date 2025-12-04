  1. В Украине

Как оформить пенсию по инвалидности в 2025 году: полный список требований и необходимых документов

07:54, 4 декабря 2025
Пенсии по инвалидности в Украине: кто имеет право, какие документы нужны и как оформить в 2025 году.
В Пенсионном фонде рассказали о пенсиях по инвалидности, которые назначаются в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Итак, пенсия по инвалидности назначается:

  • в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа;
  • независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы;
  • на весь срок установления инвалидности.

Кто устанавливает инвалидность?

С 1 января 2025 года инвалидность в Украине устанавливается экспертными командами по оцениванию повседневного функционирования лица, которые формируются в учреждениях здравоохранения.

Группы инвалидности

В зависимости от степени утраты трудоспособности существуют три группы инвалидности — I, II, III.

Необходимый стаж

Право на назначение пенсии по инвалидности определяется с учетом установленной группы инвалидности, причины инвалидности и наличия страхового стажа на момент наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Необходимый стаж определен:

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, увечья, контузии, иных повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Революции Достоинства), у лица, которое обратилось за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия назначается независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа.

Размеры пенсии по инвалидности:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Перечень основных документов

  • заявление;
  • паспорт;
  • идентификационный номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • документы о стаже, приобретенном до 1 января 2004 года: трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении (на дневной форме) и другие (если трудовая книжка и иные документы не оцифрованы);
  • справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года (по желанию лица или при необходимости) либо справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах (при необходимости).

Орган Пенсионного фонда Украины добавляет к заявлению полученный им путем электронной информационного взаимодействия выписку из решения экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования лица об установлении инвалидности.

Как подать документы в орган Пенсионного фонда Украины?

  • Онлайн: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, портал Дія;
  • лично: в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации или проживания);
  • если лицо временно проживает за границей — почтой на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины.

