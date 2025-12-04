Як оформити пенсію по інвалідності у 2025 році: повний перелік вимог та необхідних документів

Пенсії по інвалідності в Україні: хто має право, які документи потрібні та як оформити у 2025 році.

У Пенсійному фонді розповіли про пенсії по інвалідності, які призначаються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тож пенсія по інвалідності призначається:

в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності необхідного страхового стажу;

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи;

на весь строк встановлення інвалідності.

Хто встановлює інвалідність?

З 1 січня 2025 року інвалідність в Україні встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в закладах охорони здоров’я.

Групи інвалідності

Залежно від ступеня втрати працездатності є три групи інвалідності – І, ІІ, ІІІ.

Необхідний стаж

Право на призначення пенсії по інвалідності визначається з урахуванням встановленої групи інвалідності, причини інвалідності та наявного страхового стажу на момент настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Необхідний стаж визначено:

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії, інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, пенсія призначається незалежно від тривалості набутого страхового стажу.

Розміри пенсії по інвалідності:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90% пенсії за віком;

ІІІ група – 50% пенсії за віком.

Перелік основних документів

заява;

паспорт;

ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документи про стаж, набутий до 1 січня 2004 року: трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання (на денній формі) та інші (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням особи або за необхідності) або довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (за необхідності).

Орган Пенсійного фонду України додає до заяви одержаний ним шляхом електронної інформаційної взаємодії витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення інвалідності.

Як подати документи до органу Пенсійного фонду України?

Онлайн: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, портал Дія;

особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації або проживання);

якщо особа тимчасово проживає за кордоном, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

