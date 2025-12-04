  1. В Украине

Кабмин уволил двух чиновников и согласовал назначение Юрия Зосима заместителем председателя Сумской ОГА

08:12, 4 декабря 2025
Правительство приняло кадровые решения в Минстратегпроме, ГНС и Сумской облгосадминистрации.
Кабинет Министров уволил государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Павлова и заместителя председателя Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Наталью Калениченко.

Также правительство согласовало назначение Юрия Зосима на должность заместителя председателя Сумской областной государственной администрации.

О соответствующих решениях сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

