Кабмин уволил двух чиновников и согласовал назначение Юрия Зосима заместителем председателя Сумской ОГА

Правительство приняло кадровые решения в Минстратегпроме, ГНС и Сумской облгосадминистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров уволил государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Павлова и заместителя председателя Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Наталью Калениченко.

Также правительство согласовало назначение Юрия Зосима на должность заместителя председателя Сумской областной государственной администрации.

О соответствующих решениях сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.