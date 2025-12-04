Кабмін звільнив двох посадовців та погодив призначення Юрія Зосима заступником голови Сумської ОДА

Уряд ухвалив кадрові рішення в Мінстратегпромі, ДПС та Сумській облдержадміністрації.

Кабінет Міністрів звільнив державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Павлова та заступницю голови Державної податкової служби з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Наталію Калєніченко.

Також уряд погодив призначення Юрія Зосима на посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації.

Про відповідні рішення повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

