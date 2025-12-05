  1. В Украине

Физическое лицо получило доход за границей: нужно ли платить ЕСВ

07:18, 5 декабря 2025
Налоговая отметила, что граждане Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины, имеют право на добровольную уплату единого взноса.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, нужно ли уплачивать ЕСВ физическому лицу, которое получило доход за границей.

В соответствии с п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон № 2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос) являются работодатели — юрлица и ФЛП, в частности те, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством о труде, или по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований).

Какие доходы являются базой для начисления ЕСВ?

Учитывая положения части первой ст. 7 Закона № 2464, работодатели, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом — предпринимателем), уплачивают единый взнос за наемных работников из сумм начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», а также из сумм вознаграждений физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам.

Если физическое лицо работает за границей

Частью первой ст. 10 Закона № 2464 определено, что граждане Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины, имеют право на добровольную уплату единого взноса.

Следовательно, доход, полученный физическим лицом за пределами Украины, не является базой начисления единого взноса. При этом граждане Украины, которые работают за ее пределами, имеют право на добровольную уплату единого взноса в случае заключения договора о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

налоговая

