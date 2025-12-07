Изменения для ФЛП и введение «налога на OLX»: какие обязательства взяло правительство перед МВФ

По данным нардепа, проект Меморандума включает: НДС для ФЛП с оборотом более 1 млн грн и исключение IT-услуг из второй группы.

Правительство обязалось перед МВФ существенно реформировать упрощенное налогообложение в рамках новой программы сотрудничества. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя проект Меморандума.

Ключевые пункты, которые назвал нардеп:

До конца марта 2026 года принять закон об обязательной регистрации плательщиками НДС ФЛП-упрощенцев с годовым оборотом более 1 млн грн (с 1 января 2027 года). Подать законопроект — prior action.

Ввести налогообложение доходов с цифровых платформ (налог на OLX) и отменить льготное растаможивание посылок до 150 евро.

Подать в Раду изменения в Кодекс законов о труде с новым определением «занятости» по международным стандартам (prior action).

Усилить контроль Гоструда за скрытыми трудовыми отношениями.

В 2026 году исключить из второй группы единого налога виды деятельности с высоким риском сокрытия трудовых отношений (в частности IT-услуги, консалтинг, бухгалтерия, аудит, маркетинг, инжиниринг, право) и ввести повышенные ставки для таких ФЛП третьей группы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство финансов Украины начало консультации с бизнес-сообществом относительно возможного введения обязательной уплаты налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко.

Напомним, что директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак сообщила, что исполнительный совет Фонда будет принимать решение относительно новой программы для Украины только после выполнения властями предварительных условий, а также при наличии гарантий финансирования в рамках новых договоренностей.

