Зміни для ФОПів та запровадження «податку на OLX»: які зобов’язання взяв уряд перед МВФ

За даними нардепа, проєкт Меморандуму включає: ПДВ для ФОПів із оборотом понад 1 млн грн і виключення IT-послуг із другої групи.

Фото: olx

Уряд зобов’язався перед МВФ суттєво реформувати спрощене оподаткування в межах нової програми співпраці. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи проєкт Меморандуму.

Ключові пункти, які назвав нардеп:

До кінця березня 2026 року прийняти закон про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ ФОПів-спрощенців із річним оборотом понад 1 млн грн (з 1 січня 2027 року). Подати законопроєкт — prior action.

Запровадити оподаткування доходів із цифрових платформ (податок на OLX) і скасувати пільгове розмитнення посилок до 150 євро.

Подати до Ради зміни до Кодексу законів про працю з новим визначенням «зайнятості» за міжнародними стандартами (prior action).

Посилити контроль Держпраці за прихованими трудовими відносинами.

У 2026 році виключити з другої групи єдиного податку види діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин (зокрема IT-послуги, консалтинг, бухгалтерія, аудит, маркетинг, інжиніринг, право) та запровадити підвищені ставки для таких ФОПів третьої групи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство фінансів України розпочало консультації з бізнес-спільнотою щодо можливого запровадження обов’язкової сплати податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Нагадаємо, що директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак повідомила, що виконавча рада Фонду прийматиме рішення щодо нової програми для України лише після того, як влада виконає передумови, а також будуть забезпечені гарантії фінансування в межах нових домовленостей.

