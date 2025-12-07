Не только ФЛП – 20 маяков для Украины на 2026 год для открытия новой программы МВФ

Четыре из них — prior actions, включая НДС для ФЛП и налог на OLX.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал ключевые условия новой программы сотрудничества с МВФ. Всего предусмотрено 20 маяков:

1 постоянный;

4 prior actions (обязательные для запуска программы);

15 со сроками до конца декабря 2026 года.

По данным нардепа, постоянный маяк — запрет использовать бюджетные средства на докапитализацию госбанков, проблемные банки передадут Фонду госимущества.

Prior actions:

Уже выполнено — принятие Госбюджета-2026. Налог на доходы с цифровых платформ (OLX) и отмена льготного растаможивания посылок до 150 евро. Подать законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС ФЛП-упрощенцев с оборотом более 1 млн грн (с 1 января 2027 года). Принять закон — до конца марта 2026 года. Принять постановление о правилах для плательщиков НДС в публичных закупках и зарегистрировать изменения в Кодекс законов о труде.

Другие ключевые ориентиры, которые назвал Железняк:

«До конца февраля необходимо:

Имплементировать требования международных финансовых институтов для отбора членов наблюдательных советов государственных банков.

Принять план для разработки секторальных стратегий государственных инвестиций.

Назначить всех шестерых членов Счетной палаты в соответствии с конкурсом.

До конца марта:

Назначить нового руководителя таможни

Принять закон о регистрации плательщиком НДС ФЛП-упрощенцев

Гарантировать доступ к независимой, надежной, оперативной и качественной экспертизе по уголовным делам, которые расследует НАБУ.

До конца апреля:

Опубликовать технический анализ, который количественно оценивает расходы от текущих льгот и субсидий в сфере электроэнергии, газа и тепла. Опубликовать сценарий реформы для постепенного восстановления рыночных тарифов с надлежащей защитой уязвимых потребителей.

До конца июня:

внести изменения в политику госсобственности и Закон «Об акционерных обществах», чтобы в уставах госпредприятий было предусмотрено принятие решений наблюдательных советов простым большинством голосов (за исключением утверждения стратегии развития), а также чтобы избежать норм, позволяющих налагать вето или устанавливать повышенные кворумы.

Подать в парламент изменения в Налоговый кодекс, чтобы привести правила трансфертного ценообразования в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС.

Одобрить обновленную стратегию для госбанков, которая учитывает цели приватизации.

Кабмину подать Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы.

Ввести критическую систему надзора за рисками третьих сторон.

НАПК должна издать новые нормативные акты, устанавливающие риск-ориентированную систему проверки деклараций, с приоритетом для высокопоставленных чиновников в зонах повышенного риска.

До конца декабря:

Создать дизайн централизованного дата-центра для налоговой и таможенной служб.

Внести изменения в закон о НКЦБФР (NSSMC) для создания независимого наблюдательного совета органа».

Железняк уточнил, что отдельно правительство дало soft commitments (необязательные для траншей) по корпоративному управлению в Энергоатоме, Укрэнерго, Укргидроэнерго и Госфинмониторинге.

Отдельная «Судебно-юридическая газета» описала комментарий Железняка о проекте Меморандума об упрощенном налогообложении в рамках новой программы сотрудничества, предлагаемой для ФЛП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.