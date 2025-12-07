  1. В Україні

Не тільки ФОП – 20 маяків для України на 2026 рік задля відкриття нової програми МВФ

08:30, 7 грудня 2025
Чотири з них — prior actions, включно з ПДВ для ФОПів і податком на OLX.
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив ключові умови нової програми співпраці з МВФ. Загалом передбачено 20 маяків:

  • 1 постійний;
  • 4 prior actions (обов’язкові для запуску програми);
  • 15 зі строками до кінця грудня 2026 року.

За даними нардепа, постійний маяк — заборона використовувати бюджетні кошти на докапіталізацію держбанків, проблемні банки передадуть Фонду держмайна.

Prior actions:

  1. Уже виконано — прийняття Держбюджету-2026.
  2. Податок на доходи з цифрових платформ (OLX) та скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро.
  3. Подати законопроєкт про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ ФОПів-спрощенців із оборотом понад 1 млн грн (з 1 січня 2027 року). Прийняти закон — до кінця березня 2026 року.
  4. Ухвалити постанову про правила для платників ПДВ у публічних закупівлях та зареєструвати зміни до Кодексу законів про працю.

Інші ключові маяки, які назвав Железняк:

«До кінця лютого треба:

Імплементувати вимоги міжнародних фінансових інституцій для відбору членів наглядових рад державних банків

ухвалити план для розробки секторальних стратегій державних інвестицій

Призначити всіх шістьох членів Рахункової палати відповідно до конкурсу

До кінця березня:

Призначити нового керівника митниці

Ухвалити закон про реєстрацію платником ПДВ ФОПів-спрощенців

гарантувати доступ до незалежної, надійної, оперативної та якісної експертизи у кримінальних справах, які розслідує НАБУ.

До кінця квітня:

Опублікувати технічний аналіз, який кількісно оцінює витрати від поточних пільг та субсидій у сфері електроенергії, газу та тепла. Опублікувати сценарій реформи для поступового відновлення ринкових тарифів із належним захистом вразливих споживачів.

До кінця червня:

внести зміни до політики держвласності та Закону «Про акціонерні товариства», щоб у статутах держпідприємств було передбачено ухвалення рішень наглядових рад простою більшістю голосів (за винятком затвердження стратегії розвитку), а також щоб уникнути норм, які дозволяють накладати вето або встановлювати підвищені кворуми.

Подати до парламенту зміни до Податкового кодексу, щоб привести правила трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС.

Схвалити оновлену стратегію для держбанків, яка враховує цілі приватизації.

Кабміну подати Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки.

Запровадити критичну систему нагляду за ризиками третіх сторін.

НАЗК має видати нові нормативні акти, що встановлюють ризик-орієнтовану систему перевірки декларацій, із пріоритетом для високопосадовців у зонах підвищеного ризику.

До кінця грудня:

Створити дизайн централізованого дата-центру для податкової та митної служб.

Внести зміни до закону про НКЦПФР (NSSMC) для створення незалежної наглядової ради органу».

Железняк уточнив, що окремо уряд дав soft commitments (необов’язкові для траншів) щодо корпоративного управління в Енергоатомі, Укренерго, Укргідроенерго та Держфінмоніторингу.

Окрема «Судово-юридична газета» описала коментар Железняка про проєкт Меморандуму щодо спрощеного оподаткування в межах нової програми співпраці , що пропонується для ФОПів.

