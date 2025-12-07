Україна пообіцяла МВФ реформувати спрощену систему оподаткування, – Железняк назвав, що зміниться для ФОПів
08:12, 7 грудня 2025
За даними нардепа, проєкт Меморандуму включає: ПДВ для ФОПів із оборотом понад 1 млн грн і виключення IT-послуг із другої групи.
Фото: 24 канал
Уряд зобов’язався перед МВФ суттєво реформувати спрощене оподаткування в межах нової програми співпраці. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи проєкт Меморандуму.
Ключові пункти, які назвав нардеп:
- До кінця березня 2026 року прийняти закон про обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ ФОПів-спрощенців із річним оборотом понад 1 млн грн (з 1 січня 2027 року). Подати законопроєкт — prior action.
- Запровадити оподаткування доходів із цифрових платформ (податок на OLX) і скасувати пільгове розмитнення посилок до 150 євро.
- Подати до Ради зміни до Кодексу законів про працю з новим визначенням «зайнятості» за міжнародними стандартами (prior action).
- Посилити контроль Держпраці за прихованими трудовими відносинами.
- У 2026 році виключити з другої групи єдиного податку види діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин (зокрема IT-послуги, консалтинг, бухгалтерія, аудит, маркетинг, інжиніринг, право) та запровадити підвищені ставки для таких ФОПів третьої групи.
