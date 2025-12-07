ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области

67 отдельная механизированная бригада выбила российских оккупантов и восстановила контроль над населенным пунктом.

Фото: ukr.radio

Украинские военные зачистили село Тихое в Покровской общине в Днепропетровской области, сообщила 67 отдельная механизированная бригада ВСУ.

Ранее, 21 ноября, российские оккупанты обнародовали видео, где демонстрировали флаг РФ на Александровском направлении и заявляли об оккупации Тихого и Отрадного.

По данным 67 ОМБр, 5 декабря бойцы бригады провели слаженную операцию и полностью освободили Тихое от противника. По состоянию на 6 декабря 2025 года Тихое находится под полным контролем 67 отдельной механизированной бригады.

