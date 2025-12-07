ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині

67 окрема механізована бригада вибила російських окупантів та відновила контроль над населеним пунктом.

Фото: ukr.radio

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські військові зачистили село Тихе у Покровській громаді на Дніпропетровщині, повідомила 67 окрема механізована бригада ЗСУ.

Раніше, 21 листопада, російські окупанти оприлюднили відео, де демонстрували прапор РФ на Олександрівському напрямку та заявляли про окупацію Тихого і Відрадного.

За даними 67 ОМБр, 5 грудня бійці бригади здійснили злагоджену операцію та повністю звільнили Тихе від противника. Станом на 6 грудня 2025 року Тихе перебуває під повним контролем 67 окремої механізованої бригади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.