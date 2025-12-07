Швеция увеличит помощь Украине, сократив финансирование программ развития 5 других государств

Швеция перенаправит помощь Зимбабве, Танзании и Мозамбику на поддержку Украины.

В течение ближайших лет Швеция планирует постепенно прекратить финансовую помощь пяти странам и перенаправить эти средства на поддержку Украины. Об этом сообщил министр внешней торговли и развития Бенджамин Дуса, пишет Reuters.

По его словам, Украина является приоритетом для шведского правительства, поэтому помощь стране вырастет как минимум до 10 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) в 2026 году.

С этой целью финансирование будет постепенно сокращено для Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии. Министр отметил, что деньги не появляются из «секретной типографии» и должны быть перераспределены из существующих программ.

Ожидается, что высвобожденные более 2 миллиардов крон в течение следующих двух лет пойдут на поддержку Украины, в частности для восстановления энергетической инфраструктуры.

