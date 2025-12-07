  1. В Україні
Швеція збільшить допомогу Україні, скоротивши фінансування програм розвитку 5 інших держав

11:11, 7 грудня 2025
Швеція перенаправить допомогу Зімбабве, Танзанії та Мозамбіку на підтримку України.
Швеція збільшить допомогу Україні, скоротивши фінансування програм розвитку 5 інших держав
Фото: Reuters
Протягом найближчих років Швеція планує поступово припинити фінансову допомогу п’яти країнам та перенаправити ці кошти на підтримку України. Про повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Бенджамін Дуса, пише Reuters.

За його словами, Україна є пріоритетом для шведського уряду, тому допомога країні зросте до щонайменше 10 мільярдів крон (понад 1 мільярд доларів) у 2026 році.

З метою цього фінансування буде поступово зменшено для Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. Міністр зазначив, що гроші не з’являються з «секретної друкарні» і мають бути перерозподілені з існуючих програм.

Очікується, що вивільнені понад 2 мільярди крон протягом наступних двох років підуть на підтримку України, зокрема для відновлення енергетичної інфраструктури.

гроші Україна Швеція

