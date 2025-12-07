Швеція збільшить допомогу Україні, скоротивши фінансування програм розвитку 5 інших держав

Швеція перенаправить допомогу Зімбабве, Танзанії та Мозамбіку на підтримку України.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом найближчих років Швеція планує поступово припинити фінансову допомогу п’яти країнам та перенаправити ці кошти на підтримку України. Про повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Бенджамін Дуса, пише Reuters.

За його словами, Україна є пріоритетом для шведського уряду, тому допомога країні зросте до щонайменше 10 мільярдів крон (понад 1 мільярд доларів) у 2026 році.

З метою цього фінансування буде поступово зменшено для Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії. Міністр зазначив, що гроші не з’являються з «секретної друкарні» і мають бути перерозподілені з існуючих програм.

Очікується, що вивільнені понад 2 мільярди крон протягом наступних двох років підуть на підтримку України, зокрема для відновлення енергетичної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.