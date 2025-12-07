  1. В Украине

Либо принудительная мобилизация, либо новый общественный договор: кто должен воевать, а кто может выехать из Украины, – заявил Костенко

13:17, 7 декабря 2025
По словам Костенко, война в Украине требует принудительной мобилизации, а не рекрутинга.
Народный депутат Роман Костенко подчеркнул, что война таких масштабов предполагает принудительную мобилизацию, а не рекрутинг по желанию.

«Война таких масштабов – это мобилизация, это призыв, это не рекрутинг. Рекрутинг – это как вспомогательное к мобилизации, а это принуждение», – отметил он, добавив: «При условии, что мы хотим сохранить страну. Если мы хотим, нам нужно было какой-то общественный договор заключить, что те, кто не хотят, выезжают из страны, а те, кто хотят, сражаются».

По словам нардепа, в случае желания сохранить страну, необходимо определить четкий общественный договор: те, кто хочет воевать – сражаются, а те, кто не хочет – могут покинуть страну. «Одни имеют одни обязанности, другие – другие. Не может быть так, что одни берут оружие и защищают страну, а другие категорически против этого и ничего не делают», – добавил Костенко.

Он объяснил механизм принудительного призыва: «Принуждение бывает разное. Тебе дали повестку, и это уже принуждение. Тебя заставляют прийти и пройти ВЛК, а потом взять оружие и прийти. Это принуждение, которое применяет государство через закон, без физической силы».

Нардеп также подчеркнул роль территориальных центров комплектования (ТЦК) и местных органов власти: «Призывом должны заниматься местные областные, военно-гражданские администрации, а также правоохранительные органы. ТЦК рассылают повестки, принимают людей по повестке, оформляют на ВЛК и передают дальше».

Костенко отметил, что в настоящее время работа ТЦК и местных администраций в сфере мобилизации затруднена из-за того, что «все открестились» от выполнения своих обязанностей.

«Мы либо все вместе, либо мы проиграем», – резюмировал народный депутат.

