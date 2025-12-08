Важные изменения для агробизнеса: до 1 января нужно подать данные в ГАР для экспорта сои и рапса

Ежемесячная проверка через ГАР покажет, совпадают ли реальные урожаи с объёмами экспорта сои и рапса.

Уряд запускає нову систему контролю експорту сої и рапса: информацию ТПП о происхождении товара будут проверять через Государственный аграрный реестр, чтобы предотвратить злоупотребления при применении льготы по экспортной пошлине. Аграриям до 1 января 2026 года необходимо подать данные о посевах, урожае и урожайности.

Кабмин принял постановление №1570, которое утверждает порядок мониторинга соответствия данных, содержащихся в экспертных заключениях Торгово-промышленной палаты (ТПП), данным Государственного аграрного реестра (ГАР). Документ уже вступил в силу.

Что будут контролировать

Мониторинг касается экспертных заключений о происхождении товара, которые ТПП выдает экспортерам. Правительство хочет убедиться, что информация в этих заключениях соответствует той, которую агропроизводители сами подают в ГАР.

Контроль введен из-за того, что без уплаты вывозной пошлины можно экспортировать отдельные виды товаров по кодам 1201 и 1205 УКТВЭД — это семена сои и рапса/кользы. Именно по этим культурам важно подтвердить, что они были выращены собственноручно, а не приобретены.

Кто должен регистрироваться и что подать

Сельскохозяйственные производители, которые:

планируют экспортировать собственноручно выращенные товары (сою или рапс), или

хотят продать их кооперативу, членами которого являются, для последующего экспорта,

должны быть зарегистрированы в ГАР и иметь статус пользователя реестра.

До 1 января 2026 года они должны:

Подать заявку в ГАР о намерении экспортировать.

После автоматической проверки система включит производителя в перечень тех, кто действительно выращивает соответствующие культуры и планирует их экспортировать.

Указать в заявке следующую информацию:

посевные площади,

объем собранного урожая,

фактическую урожайность.

Это касается пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, рапса, сои и других культур — по итогам текущего года.

Данные должны совпадать с информацией о земле, содержащейся в Государственном реестре вещных прав и Государственном земельном кадастре.

Отдельно по сое и рапсу:

Для освобождения от пошлины урожайность этих культур не может превышать 3,5 т/га.

Это четко зафиксировано в порядке.

Всю ответственность за достоверность информации в заявке несет сам товаропроизводитель.

Что именно будет проверять государство

Ежемесячный мониторинг

До 8 числа каждого месяца Гостаможслужба и ТПП передают Минэкономики информацию о выданных заключениях и экспорте.

До 15 числа каждого месяца Минэкономики сравнивает эти данные с информацией в ГАР.

Проверяют два ключевых показателя:

Объем выращенного товара (заявленный производителем в ГАР).

Объем экспортированного товара (по данным ТПП и таможни).

Что происходит, если цифры не совпадают

Если экспорт превышает выращенный объем:

Минэкономики сообщает об этом ТПП и Гостаможслужбе. ТПП определяет те экспертные заключения, которые покрывают «избыточный» экспорт, и аннулирует их. Об аннулировании ТПП информирует таможню. Гостаможслужба на основе полученных данных принимает решение о льготе по уплате экспортной пошлины.

Зачем все это вводится

Документ прямо указывает: цель — создать условия, которые исключат злоупотребления при экспорте товаров, подпадающих под освобождение от пошлины.

Суть проста: если аграрий заявил в реестре 100 тонн урожая, он не может экспортировать 150. Любые расхождения фиксируются, а документы ТПП аннулируются.

