Важные изменения для агробизнеса: до 1 января нужно подать данные в ГАР для экспорта сои и рапса
Уряд запускає нову систему контролю експорту сої и рапса: информацию ТПП о происхождении товара будут проверять через Государственный аграрный реестр, чтобы предотвратить злоупотребления при применении льготы по экспортной пошлине. Аграриям до 1 января 2026 года необходимо подать данные о посевах, урожае и урожайности.
Кабмин принял постановление №1570, которое утверждает порядок мониторинга соответствия данных, содержащихся в экспертных заключениях Торгово-промышленной палаты (ТПП), данным Государственного аграрного реестра (ГАР). Документ уже вступил в силу.
Что будут контролировать
Мониторинг касается экспертных заключений о происхождении товара, которые ТПП выдает экспортерам. Правительство хочет убедиться, что информация в этих заключениях соответствует той, которую агропроизводители сами подают в ГАР.
Контроль введен из-за того, что без уплаты вывозной пошлины можно экспортировать отдельные виды товаров по кодам 1201 и 1205 УКТВЭД — это семена сои и рапса/кользы. Именно по этим культурам важно подтвердить, что они были выращены собственноручно, а не приобретены.
Кто должен регистрироваться и что подать
Сельскохозяйственные производители, которые:
- планируют экспортировать собственноручно выращенные товары (сою или рапс), или
- хотят продать их кооперативу, членами которого являются, для последующего экспорта,
должны быть зарегистрированы в ГАР и иметь статус пользователя реестра.
До 1 января 2026 года они должны:
Подать заявку в ГАР о намерении экспортировать.
После автоматической проверки система включит производителя в перечень тех, кто действительно выращивает соответствующие культуры и планирует их экспортировать.
Указать в заявке следующую информацию:
- посевные площади,
- объем собранного урожая,
- фактическую урожайность.
Это касается пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, рапса, сои и других культур — по итогам текущего года.
Данные должны совпадать с информацией о земле, содержащейся в Государственном реестре вещных прав и Государственном земельном кадастре.
Отдельно по сое и рапсу:
Для освобождения от пошлины урожайность этих культур не может превышать 3,5 т/га.
Это четко зафиксировано в порядке.
Всю ответственность за достоверность информации в заявке несет сам товаропроизводитель.
Что именно будет проверять государство
Ежемесячный мониторинг
До 8 числа каждого месяца Гостаможслужба и ТПП передают Минэкономики информацию о выданных заключениях и экспорте.
До 15 числа каждого месяца Минэкономики сравнивает эти данные с информацией в ГАР.
Проверяют два ключевых показателя:
- Объем выращенного товара (заявленный производителем в ГАР).
- Объем экспортированного товара (по данным ТПП и таможни).
Что происходит, если цифры не совпадают
Если экспорт превышает выращенный объем:
- Минэкономики сообщает об этом ТПП и Гостаможслужбе.
- ТПП определяет те экспертные заключения, которые покрывают «избыточный» экспорт, и аннулирует их.
- Об аннулировании ТПП информирует таможню.
- Гостаможслужба на основе полученных данных принимает решение о льготе по уплате экспортной пошлины.
Зачем все это вводится
Документ прямо указывает: цель — создать условия, которые исключат злоупотребления при экспорте товаров, подпадающих под освобождение от пошлины.
Суть проста: если аграрий заявил в реестре 100 тонн урожая, он не может экспортировать 150. Любые расхождения фиксируются, а документы ТПП аннулируются.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.