В Киеве будут судить двух «мастеров», которые «отремонтировали» 4 ноутбука за 1,8 млн гривен

«Компьютерные мастера на дому» в объявлениях предлагали скидки пенсионерам и искали клиентов только среди пожилых людей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего и 26-летнего жителей столицы, которые предлагали пожилым людям услуги по ремонту компьютеров и установке на них антивирусов, а затем путем обмана вынуждали платить от 8 до 11 тыс. долларов за выполненные работы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, «компьютерные мастера на дому» в объявлениях предлагали скидки пенсионерам и искали клиентов только среди пожилых людей. К ним домой они всегда приходили вдвоем: один занимался компьютером, а другой все это время поддерживал разговор с потерпевшим. На все время работ клиентов просили выключить телефон, объясняя это тем, что сигнал мобильного может мешать работам.

«После нескольких часов общения пожилым людям за компьютерную диагностику, установку бесплатных или относительно недорогих программ выставляли счета на суммы, которые в сотни раз превышают реальную цену таких услуг. Расплачивались пожилые люди обычно своими сбережениями в долларах США. При этом потерпевшие не имели возможности посоветоваться с кем-то относительно стоимости или отказаться от услуги», — заявили в прокуратуре.

Таким образом обвиняемые «отремонтировали» компьютеры четырех киевлян почти на 1,8 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении них направлен в Святошинский районный суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.