У Києві судитимуть двох «майстрів», які «відремонтували» 4 ноутбуки за 1,8 млн гривень

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 25-річного та 26-річного мешканців столиці, які пропонували літнім людям послуги з ремонту комп’ютерів та встановлення на них антивірусів, а потім шляхом обману змушували платити від 8 до 11 тис. доларів за проведені роботи.

Як повідомила Київська міська прокуратура, «комп’ютерні майстри на дому» в оголошеннях пропонували знижки пенсіонерам та шукали клієнтів лише серед літніх людей. Додому до них вони завжди приходили вдвох, при цьому один займався комп’ютером, а інший весь цей час підтримував розмову з потерпілим. На весь час робіт клієнтів просили вимкнути телефон, пояснюючи це тим, що сигнал мобільного може заважати роботам.

«Після кількагодинного спілкування літнім людям за комп’ютерну діагностику, встановлення безплатних чи відносно недорогих програм виставляли рахунки на суми, які в сотні разів перевищують реальну ціну на такі послуги. Розраховувались літні люди зазвичай своїми заощадженнями у доларах США. При цьому потерпілі не мали змоги порадитись з кимось щодо вартості чи відмовитись від послуги», - заявили у прокуратурі.

Таким чином обвинувачені «відремонтували» комп’ютери чотирьох киян на майже 1,8 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо них скеровано до Святошинського районного суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

