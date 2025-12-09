НАПК разоблачило масштабные нарушения в декларациях МСЭК: первый приговор уже вынесен

НАПК завершило полные проверки 22 деклараций должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий за 2024–2025 годы, нарушения выявлены в большинстве случаев.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полные проверки 22 деклараций должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) за 2024–2025 годы. Нарушения обнаружены в большинстве случаев: в 18 декларациях — признаки недостоверных сведений на более чем 148,9 млн грн, а в одной — признаки незаконного обогащения на 16,4 млн грн. В правоохранительные органы направлено 17 обоснованных выводов.

Первое наказание: руководительницу МСЭК осудили

Виноградовский районный суд Закарпатской области признал виновной главу Береговской районной МСЭК в недостоверном декларировании (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Она не задекларировала земельный участок мужа стоимостью более 9 млн грн.

Суд назначил штраф 68 тыс. грн и запретил занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения и экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица сроком на 1 год.

НАПК: самые распространенные схемы — сокрытие имущества, доходов и наличных

Среди других выявленных нарушений:

Глава Житомирской МСЭК № 2

недостоверные сведения: более 5 млн грн (2023 год) и 5,2 млн грн (2024 год);

не задекларировала сведения о муже и его имуществе: три квартиры (Киев, Житомир, Одесская область), два дома, автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 и Volvo C30, денежные средства и доходы. Материалы переданы в уголовное производство Нацполиции.

Глава нейроофтальмологической МСЭК (Запорожье)

недостоверные сведения: более 2,9 млн грн;

не указала автомобиль Hyundai IX35, подарок наличными более 360 тыс. грн, не подтвердила происхождение 30 тыс. долларов США. Обоснованный вывод направлен в НПУ.

Врач-эксперт МСЭК (Харьков)

недостоверные сведения: более 1,7 млн грн;

не указала квартиру, где проживала, банковские счета и доходы более 530 тыс. грн.

НАЗК установило признаки админправонарушения по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

Сейчас продолжается проверка еще двух деклараций сотрудников МСЭК.

Контекст

Напомним, в декабре 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон о реформировании МСЭК, которые были заменены экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица. В соответствии с законом члены экспертных команд стали декларантами, то есть лицами, на которых распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции».

