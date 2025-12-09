НАЗК викрило масштабні порушення в деклараціях МСЕК: перший вирок уже винесено

НАЗК завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальних експертних комісій за 2024–2025 роки, порушення виявлено у більшості випадків.

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) за 2024–2025 роки. Порушення виявлено у більшості випадків: у 18 деклараціях — ознаки недостовірних відомостей на понад 148,9 млн грн, а в одній — ознаки незаконного збагачення на 16,4 млн грн. До правоохоронних органів скеровано 17 обґрунтованих висновків.

Перше покарання: керівницю МСЕК засуджено

Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав винною голову Берегівської районної МСЕК за недостовірне декларування (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Вона не задекларувала земельну ділянку чоловіка вартістю понад 9 млн грн.

Суд призначив штраф 68 тис. грн та заборонив обіймати керівні посади в закладах охорони здоров’я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи строком на 1 рік.

НАЗК: найпоширеніші схеми — приховування майна, доходів і готівки

Серед інших виявлених порушень:

Голова Житомирської МСЕК № 2

недостовірні відомості: понад 5 млн грн (2023 рік) і 5,2 млн грн (2024 рік);

не задекларувала відомості про чоловіка та його майно: три квартири (Київ, Житомир, Одеська область), два будинки, авто Toyota Land Cruiser Prado 150 і Volvo C30, грошові кошти та доходи. Матеріали долучено до кримінального провадження Нацполіції.

Голова нейроофтальмологічної МСЕК (Запоріжжя)

недостовірні відомості: понад 2,9 млн грн;

не зазначено автомобіль Hyundai IX35, подарунок готівкою понад 360 тис. грн, не підтверджено походження 30 тис. дол. США. Обґрунтований висновок передано до НПУ.

Лікар-експерт МСЕК (Харків)

недостовірні відомості: понад 1,7 млн грн;

не вказала квартиру, де проживала, банківські рахунки та доходи понад 530 тис. грн.

НАЗК встановило ознаки адмінправопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Наразі триває перевірка ще двох декларацій працівників МСЕК.

Контекст

Нагадаємо, у грудні 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон про реформування МСЕК, які замінили на експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Відповідно до закону члени експертних команд стали декларантами, тобто особами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

