НАЗК викрило масштабні порушення в деклараціях МСЕК: перший вирок уже винесено
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) за 2024–2025 роки. Порушення виявлено у більшості випадків: у 18 деклараціях — ознаки недостовірних відомостей на понад 148,9 млн грн, а в одній — ознаки незаконного збагачення на 16,4 млн грн. До правоохоронних органів скеровано 17 обґрунтованих висновків.
Перше покарання: керівницю МСЕК засуджено
Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав винною голову Берегівської районної МСЕК за недостовірне декларування (ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Вона не задекларувала земельну ділянку чоловіка вартістю понад 9 млн грн.
Суд призначив штраф 68 тис. грн та заборонив обіймати керівні посади в закладах охорони здоров’я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи строком на 1 рік.
НАЗК: найпоширеніші схеми — приховування майна, доходів і готівки
Серед інших виявлених порушень:
Голова Житомирської МСЕК № 2
- недостовірні відомості: понад 5 млн грн (2023 рік) і 5,2 млн грн (2024 рік);
- не задекларувала відомості про чоловіка та його майно: три квартири (Київ, Житомир, Одеська область), два будинки, авто Toyota Land Cruiser Prado 150 і Volvo C30, грошові кошти та доходи. Матеріали долучено до кримінального провадження Нацполіції.
Голова нейроофтальмологічної МСЕК (Запоріжжя)
- недостовірні відомості: понад 2,9 млн грн;
- не зазначено автомобіль Hyundai IX35, подарунок готівкою понад 360 тис. грн, не підтверджено походження 30 тис. дол. США. Обґрунтований висновок передано до НПУ.
Лікар-експерт МСЕК (Харків)
- недостовірні відомості: понад 1,7 млн грн;
- не вказала квартиру, де проживала, банківські рахунки та доходи понад 530 тис. грн.
НАЗК встановило ознаки адмінправопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.
Наразі триває перевірка ще двох декларацій працівників МСЕК.
Контекст
Нагадаємо, у грудні 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон про реформування МСЕК, які замінили на експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Відповідно до закону члени експертних команд стали декларантами, тобто особами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
