Шел по железнодорожным путям в направлении Украины: на границе с Венгрией задержали иностранца

Иностранец потерял ориентиры и пошел вдоль путей, пока его не остановил пограничный наряд.

На Закарпатье пограничники Чопского отряда задержали в грузовом железнодорожном пункте пропуска «Саловка» мужчину, который направлялся в сторону Украины. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Неизвестный шел в темноте по железнодорожным путям. У него не было при себе никаких документов и почти не было вещей. Мужчина представился гражданином Венгрии», — заявили в ГПСУ.

Во время опроса он рассказал, что работает сварщиком и приехал в пограничное венгерское село Эперешке с целью трудоустройства. Передвигаясь по селу, иностранец потерял ориентиры и пошел вдоль железнодорожных путей, пока его не остановил пограничный наряд.

Правонарушителя задержали в административном порядке с целью установления личности и составления административно-процессуальных документов. Его будет привлечено к ответственности за незаконное пересечение границы, в соответствии с ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

