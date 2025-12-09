  1. В Україні

Йшов колією у напрямку України: на кордоні з Угорщиною затримали іноземця

07:36, 9 грудня 2025
Іноземець втратив орієнтування і пішов вздовж колії, аж доки його не зупинив прикордонний наряд.
Йшов колією у напрямку України: на кордоні з Угорщиною затримали іноземця
Фото: dpsu.gov.ua
На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали у вантажному залізничному пункті пропуску «Саловка» чоловіка, який прямував у напрямку України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Невідомий йшов у темряві колією. Він не мав при собі жодних документів та майже не мав речей.

Чоловік назвався громадянином Угорщини», - заявили у ДПСУ.

Під час опитування він розповів, що працює зварювальником і приїхав до прикордонного угорського села Еперешке з метою працевлаштування. Пересуваючись селом, іноземець втратив орієнтування і пішов вздовж колії, аж доки його не зупинив прикордонний наряд.

Правопорушника затримали в адміністративному порядку з метою встановлення особи і складання адміністративно-процесуальних документів. Його буде притягнуто до відповідальності за незаконний перетин кордону, у відповідності до ч.1 ст.204-1 КУпАП.

Державна прикордонна служба

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

