Йшов колією у напрямку України: на кордоні з Угорщиною затримали іноземця

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали у вантажному залізничному пункті пропуску «Саловка» чоловіка, який прямував у напрямку України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Невідомий йшов у темряві колією. Він не мав при собі жодних документів та майже не мав речей.

Чоловік назвався громадянином Угорщини», - заявили у ДПСУ.

Під час опитування він розповів, що працює зварювальником і приїхав до прикордонного угорського села Еперешке з метою працевлаштування. Пересуваючись селом, іноземець втратив орієнтування і пішов вздовж колії, аж доки його не зупинив прикордонний наряд.

Правопорушника затримали в адміністративному порядку з метою встановлення особи і складання адміністративно-процесуальних документів. Його буде притягнуто до відповідальності за незаконний перетин кордону, у відповідності до ч.1 ст.204-1 КУпАП.

