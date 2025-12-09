В Сумской области ликвидировали мошенническую сеть, действовавшую под видом банковской службы безопасности

Злоумышленники обманули трех человек на 991 тыс. грн.

В Сумской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу мошенников, которые выманивали данные граждан и завладели почти миллионом гривен. Троим ключевым участникам схемы следователи полиции уже сообщили о подозрении. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

По данным следствия, организованная группа действовала по четко разработанной схеме. Используя фейковые Telegram-боты и телефонные звонки под видом службы безопасности банков, злоумышленники получали доступ к конфиденциальным данным потерпевших. В это время другие участники группировки сразу снимали наличные либо покупали за счет потерпевших ювелирные изделия или дорогостоящую технику.

«Таким образом подозреваемые обманули трех человек на 991 тыс. грн. При этом среди потерпевших — женщина, со счета которой мошенники сняли 520 тыс. грн. Эти средства она получила от государства после гибели мужа-военнослужащего. Однако следствие продолжается, устанавливается точное количество потерпевших», — заявили правоохранители.

Полиция также устанавливает других причастных лиц и проверяет их возможное участие в аналогичных преступлениях на территории Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах организованной группой. Им грозит наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

