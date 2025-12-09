На Сумщині ліквідували шахрайську мережу, що діяла під виглядом банківської служби безпеки

Зловмисники ошукали трьох осіб на 991 тис. грн.

На Сумщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу шахраїв, які виманювали дані громадян та заволоділи майже мільйоном гривень. Трьом ключовим учасникам схеми слідчі поліції вже повідомили про підозру. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

За даними слідства, організована група діяла за чітко розробленою схемою. Використовуючи фейкові Telegram-боти та телефонні дзвінки під виглядом служби безпеки банків, зловмисники отримували доступ до конфіденційних даних потерпілих. В цей час інші учасники угруповання одразу знімали готівку або купували за рахунок потерпілих ювелірні вироби чи дороговартісну техніку.

«У такий спосіб підозрювані ошукали трьох осіб на 991 тис. грн. При цьому серед потерпілих – жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тис грн. Ці кошти вона отримала від держави після загиблі чоловіка-військовослужбовця. Однак слідство триває, встановлюється точна кількість потерпілих», - заявили правоохоронці.

Також поліція встановлює інших причетних осіб та перевіряє їх можливу участь у аналогічних злочинах на території України.

Дії підозрюваних кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах організованою групою. Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

