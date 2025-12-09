  1. В Украине

В Нацгвардии создали стрелковую роту на мотоциклах при каждой бригаде

08:30, 9 декабря 2025
Мотоциклы для подразделений поступают из Китая, а военных обучают управлять техникой в специальных учебных центрах.
В Нацгвардии создали стрелковую роту на мотоциклах при каждой бригаде
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что при каждой бригаде создана стрелковая рота на мотоциклах. Новое подразделение уже штатно введено, а военных готовят для работы на технике чемпионы мира по мотокроссу.

«Мы работаем над этим уже давно, не все так просто», — отметил Пивненко на Digital Defence Forum. Он пояснил, что все мотоциклы поступают из Китая в разобранном виде в коробках, поэтому сначала нужно найти специалистов, которые их собирают и обеспечивают необходимое количество техники для войска.

Командующий добавил, что в учебных центрах Нацгвардии созданы специальные курсы подготовки для военных. «Мы призвали туда специальных людей, которые там чемпионы мира по мотокроссу, и они будут готовить наших военнослужащих в учебных центрах, если это нужно командирам», — сообщил Пивненко.

