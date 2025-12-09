  1. В Україні

У Нацгвардії створили стрілецьку роту на мотоциклах при кожній бригаді

08:30, 9 грудня 2025
Мотоцикли для підрозділів надходять з Китаю, а військових навчають керувати технікою у спеціальних навчальних центрах.
У Нацгвардії створили стрілецьку роту на мотоциклах при кожній бригаді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що при кожній бригаді створено стрілецьку роту на мотоциклах. Новий підрозділ уже штатно введений, а військових готують для роботи на техніці чемпіони світу з мотокросу.

«Ми працюємо вже давно над цим, не так все просто», — зазначив Півненко на Digital Defence Forum. Він пояснив, що усі мотоцикли надходять із Китаю у розібраному вигляді в коробках, тому спершу потрібно знайти фахівців, які їх збирають та забезпечують необхідну кількість техніки для війська.

Командувач додав, що у навчальних центрах Нацгвардії створено спеціальні курси підготовки для військових. «Ми призвали там спеціальних людей, які там чемпіони світу по мотокросу, і вони будуть готувати наших військовослужбовців на навчальних центрах, якщо це потрібно командирам», — повідомив Півненко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Нацгвардія ЗСУ військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]