У Нацгвардії створили стрілецьку роту на мотоциклах при кожній бригаді

Мотоцикли для підрозділів надходять з Китаю, а військових навчають керувати технікою у спеціальних навчальних центрах.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що при кожній бригаді створено стрілецьку роту на мотоциклах. Новий підрозділ уже штатно введений, а військових готують для роботи на техніці чемпіони світу з мотокросу.

«Ми працюємо вже давно над цим, не так все просто», — зазначив Півненко на Digital Defence Forum. Він пояснив, що усі мотоцикли надходять із Китаю у розібраному вигляді в коробках, тому спершу потрібно знайти фахівців, які їх збирають та забезпечують необхідну кількість техніки для війська.

Командувач додав, що у навчальних центрах Нацгвардії створено спеціальні курси підготовки для військових. «Ми призвали там спеціальних людей, які там чемпіони світу по мотокросу, і вони будуть готувати наших військовослужбовців на навчальних центрах, якщо це потрібно командирам», — повідомив Півненко.

