«Хорошая и продуктивная встреча» – Зеленский подытожил переговоры с Рютте, Коштой и фон дер Ляйен в Брюсселе

08:48, 9 декабря 2025
Президент Украины сообщил о согласовании позиций по работе с США, устойчивости Украины и ключевых европейских инициативах.
«Хорошая и продуктивная встреча» – Зеленский подытожил переговоры с Рютте, Коштой и фон дер Ляйен в Брюсселе
Фото: ОП
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель на встречу с руководством НАТО и ЕС. После этого Зеленский заявил о продуктивной встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент назвал встречу «хорошей и продуктивной».

«Проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантий безопасности и усиления нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита. По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Спасибо за встречу и за поддержку!», — сказал Зеленский.

Как сообщили в Офисе Президента, во время встречи в Брюсселе стороны обсудили дипломатическую работу с американской стороной, направленную на достижение достойного и гарантированного мира. Подчеркивается, что Украина заинтересована в том, чтобы мирный процесс оставался активным и имел четкий акцент на обеспечении суверенитета и национальных интересов.

Участники встречи согласились, что в рамочном документе должна быть четко определена дата вступления Украины в Европейский Союз. Отдельно обсудили конкретные гарантии безопасности, которые должны стать основой долгосрочной устойчивости как Украины, так и Европы.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов проинформировал о ситуации на фронте — в частности, в районе Покровска и в целом вдоль всей линии боевых действий.

Дополнительное внимание уделили усилению оборонных возможностей государства, включая совместное производство оборонных средств и расширение инициативы PURL. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за взносы, которые в целом превышают 4,1 млрд долларов. Марк Рютте, в свою очередь, рассказал о работе в рамках PURL, ключевым приоритетом которой является усиление противовоздушной обороны Украины.

