«Хороша і продуктивна зустріч» – Зеленський підсумував переговори із Рютте, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі

08:48, 9 грудня 2025
Президент України повідомив про узгодження позицій щодо роботи з США, стійкості України та ключових європейських ініціатив.
Фото: ОП
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський поїхав до Брюсселя на зустрічі з керівництвом НАТО та ЄС. Після, Зеленський заявив про продуктивну зустріч у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент назва зустріч «хорошою і продуктивною».

«Поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку!», — сказав Зеленський.

Як повідомили в Офісі Президента, під час зустрічі у Брюсселі сторони обговорили дипломатичну роботу з американською стороною, спрямовану на досягнення достойного та гарантованого миру. Підкреслюється, що Україна зацікавлена в тому, щоб мирний процес залишався активним і мав чіткий акцент на забезпеченні суверенітету та національних інтересів.

Учасники зустрічі погодилися, що у рамковому документі має бути чітко визначена дата набуття Україною членства в Європейському Союзі. Окремо обговорили конкретні гарантії безпеки, які повинні стати основою довгострокової стійкості як України, так і Європи.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов поінформував про ситуацію на фронті — зокрема, у районі Покровська та загалом уздовж усієї лінії бойових дій.

Додаткову увагу приділили посиленню оборонних спроможностей держави, включно зі спільним виробництвом оборонних засобів та розширенням ініціативи PURL. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за внески, які загалом перевищують 4,1 млрд доларів. Марк Рютте, у свою чергу, розповів про роботу в межах PURL, ключовим пріоритетом якої є посилення протиповітряної оборони України.

ЄС НАТО Бельгія Володимир Зеленський Марк Рютте

