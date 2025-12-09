Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о конфискации 1,64 млн грн у экс-прокурора ОГП Янишевской

Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу представителя ответчика.

Во вторник, 9 декабря, Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение ВАКС от 17.09.2025 о признании необоснованными активов на 1,64 млн грн бывшего прокурора одного из департаментов Офиса Генерального прокурора и взыскании их в доход государства. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

По данным издания «Слово и Дело», речь идет об Ольге Янишевской.

Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу представителя ответчика (дело № 991/2680/25). Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

Напомним, НАПК по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностного лица установило, что она получила в подарок от матери около 1,95 млн грн, предназначенных для приобретения квартиры.

