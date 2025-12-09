Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію 1,64 млн грн у експрокурорки ОГП Янішевської

Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу представника відповідача.

У вівторок, 9 грудня Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення ВАКС від 17.09.2025 про визнання необґрунтованими активів на 1,64 млн грн колишнього прокурора одного з департаментів Офісу Генерального прокурора та стягнення їх у дохід держави. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

За даним видання «Слово і діло», мова йде про Ольгу Янішевську.

Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу представника відповідача (справа №991/2680/25). Постанова набрала законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовиці з’ясувало, що вона одержала у подарунок від матері близько 1,95 млн грн, які призначались для придбання квартири.

