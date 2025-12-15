На Буковине мужчина на мотоцикле попытался на большой скорости прорваться через границу в Румынию: видео

По данным Госпогранслужбы, нарушитель на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.

Вечером в пункт пропуска «Порубное» прибыл гражданин Украины на мотоцикле, который пытался незаконно пересечь государственную границу в направлении Румынии. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как сообщили пограничники, мужчина осознавал отсутствие законных оснований для выезда за границу и не намеревался проходить погранично-таможенный контроль.

По данным Госпогранслужбы, нарушитель на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска. Пограничники оперативно отреагировали на ситуацию, подали команду «Барьер» и остановили мотоциклиста.

В отношении мужчины составлены административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передали представителям Национальной полиции для дальнейшего реагирования.

