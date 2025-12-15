Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Житель Днепропетровщины, с которого еще 10 лет назад было взыскано валютную и гривневую задолженность, сумел переиграть своих кредиторов в процессуальной плоскости. Апелляционная инстанция отказала новому кредитору в праве требования, признав цепочку правопреемства прерванной. Это создало своеобразную паузу: хотя сам долг существует, но его исполнение заблокировано из‑за отсутствия надлежащего взыскателя. Юридические ошибки фактически изменили судьбу старого кредита, предоставив должнику время и временную защиту от взыскания.

Правопреемство на паузе

Процессуальные неточности способны заблокировать исполнение даже действующего долга. Об этом свидетельствует гражданское дело № 186/223/15-ц, которое рассмотрел Днепровский апелляционный суд в открытом заседании.

Отправной точкой для дальнейших процессов стал кредитный договор, заключенный еще в 2007 году. Учитывая нарушение договорных условий, в апреле 2015 года Першотравенский городской суд Днепропетровской области взыскал с ответчика задолженность в размере почти 700 тыс. гривен (695326,90 грн). Однако через 4 месяца это решение отменил апелляционный суд Днепропетровской области, определив значительно меньшую сумму долга – 2272 доллара США и 21921,71 грн. То есть окончательная задолженность состояла из валютной и гривневой части, что имело значение для дальнейших исполнительных действий.

В ноябре 2019 года Першотравенский городской суд Днепропетровской области вынес еще одно решение – о замене первоначального взыскателя на другое юридическое лицо, которое приобрело права требования. Данное юрлицо внесли в исполнительный лист как нового кредитора. Это решение послужило основанием для последующих договоров уступки права требования, которые касались долгов по кредитному договору.

В марте 2023 года состоялся первый договор уступки права требования, а в мае 2023 года – второй. Новый кредитор получил право требования на долг в том же размере (2272 доллара США и 21921 грн), который оставался неисполненным. Именно этот долг стал предметом заявления о замене взыскателя в исполнительном листе. В декабре 2024 года Першотравенский городской суд Днепропетровской области удовлетворил заявление, исходя из того, что существует действующий договор уступки права требования, а значит, есть основания для замены взыскателя. Суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что произошло материальное правопреемство, подтвержденное договорами, и этого достаточно для внесения изменений в исполнительный документ, который касался долга в валюте и гривнах.

Этой ситуацией сразу же воспользовался должник: он подал апелляционную жалобу, подчеркивая, что Першотравенский городской суд Днепропетровской области не учел постановление апелляционной инстанции, согласно которому была отменена замена первоначального кредитора. Как указано в материалах дела, истец свою «апелляционную жалобу обосновывает тем, что судом первой инстанции не в полной мере выяснены все обстоятельства дела и не учтены выводы Днепровского апелляционного суда в постановлении от 11 июня 2024 года, которым отменено определение Першотравенского городского суда Днепропетровской области от 18 ноября 2019 года о замене взыскателя на его правопреемника, а заявление последнего оставлено без удовлетворения…».

Во время рассмотрения дела истец (должник) сообщил, что новое юрлицо не приобрело процессуального правопреемства, а потому суд первой инстанции «пришел к ошибочному выводу о удовлетворении заявления». Следовательно, все последующие договоры уступки права требования основывались на праве, которое не было подтверждено процессуально. Должник подчеркнул: предыдущий кредитор не приобрел процессуальный статус взыскателя. Именно поэтому его правопреемники не могут претендовать на замену стороны в исполнительном листе. В апелляционной жалобе также было указано, что удовлетворение ранее поданного заявления приведет к нарушению принципа правовой определенности: должник может оказаться в ситуации, когда разные лица предъявляют ему требования по одному и тому же долгу без надлежащего процессуального подтверждения.

Когда долг есть, а взыскателя – нет

Выслушав аргументы сторон, Днепровский апелляционный суд обратил внимание на то, что «суд первой инстанции исходил из того, что вследствие заключения договора об уступке прав требования, который является действующим, произошла замена взыскателя в исполнительном документе, а потому имеются основания для замены выбывшего взыскателя на его правопреемника».

По мнению апелляционной инстанции, с таким выводом согласиться невозможно по следующим основаниям: согласно требованиям ГПК дело нужно рассматривать не иначе как по обращению лица, в пределах заявленных требований и на основании доказательств, представленных участниками процесса, которые распоряжаются своими правами относительно предмета спора по собственному усмотрению. Так, пунктом 1 части 2 статьи 11 ГК определено, что основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, являются договоры и другие сделки.

«В случае передачи кредитором своих прав другому лицу по сделке (уступка права требования) или правопреемства (прекращение юридического лица путем слияния, присоединения, разделения, преобразования или ликвидации, наследование) на стадии исполнения судебного решения происходит выбытие кредитора. Такая замена кредитора происходит вне пределов исполнительного производства в случае смерти кредитора, прекращения юридического лица или уступки права требования. Аналогичный правовой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 01 апреля 2020 года по делу № 344/14408/15-ц (производство № 61-1777св20)», – отмечается в постановлении Днепровского апелляционного суда.

В своих выводах апелляционная инстанция сослалась «на выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 08 февраля 2022 года по делу №2-7763/10, где определено, что замена судом стороны дела на основании материального правопреемства осуществляется с процессуальной целью реализации правопреемником прав по исполнению судебного решения в исполнительном производстве, следовательно, требует рассмотрения оснований возобновления такого исполнительного производства, если оно считается завершенным».

Опираясь на практику ВС, Днепровский апелляционный суд отметил: «В постановлении Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 01 марта 2021 года по делу №201/16014/13-ц (производство № 61-9098сво20) указано, что основанием для замены стороны исполнительного производства, то есть процессуального правопреемства на стадии исполнения решения суда, является преемство в материальных правоотношениях, вследствие которого происходит выбытие стороны из спорных или установленных судом правоотношений и переход к другому лицу прав и обязанностей выбывшей стороны в этих правоотношениях. Таким образом, при решении вопроса о замене стороны в исполнительном производстве необходимо установить факт выбытия стороны исполнительного производства и перехода к лицу материальных прав и обязанностей выбывшей стороны».

Анализируя материалы дела, суд апелляционной инстанции исследовал существенные моменты: в 2015 году апелляционный суд отменил решение городского суда и вынес новое, которым было определено к взысканию с должника валютное и гривневое задолженность по кредитному договору. А через несколько лет, в 2019-м, суд первой инстанции удовлетворил заявление о замене стороны в исполнительном производстве и признал нового взыскателя правопреемником первоначального кредитора. На основании этого решения были внесены изменения в исполнительный лист. Однако в 2024 году апелляционная инстанция отменила определение о замене взыскателя, оставив соответствующее заявление без удовлетворения. Правопреемник не приобрел процессуальный статус в деле, поскольку не обращался с соответствующим заявлением о процессуальном правопреемстве.

При таких обстоятельствах Днепровский апелляционный суд пришел к выводу, что «судом первой инстанции не в полной мере выяснены фактические обстоятельства дела, что является основанием для отмены судебного решения с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении заявления на основании положений ст. 376 ГПК Украины». В результате апелляционная жалоба должника была удовлетворена, а определение Першотравенского городского суда Днепропетровской области – отменено.

Апелляционный суд защитил принцип правовой определенности: должник имеет право знать, кто является надлежащим взыскателем в исполнительном документе. Таким образом, истец в этой истории выиграл процессуальную баталию: хотя и не избавился от долга, но выиграл в том смысле, что новый кредитор не получил права предъявлять ему требования в исполнительном производстве. Это означает, что долг юридически существует, но в настоящее время нет надлежащего процессуального взыскателя, который мог бы его взыскивать. На практике такие паузы могут длиться годами, если кредиторы не проявляют активности или не могут доказать свое право.

Автор: Валентин Коваль

